Арестович прокомментировал угрозу удара РФ по базе НАТО

Если Россия решится нанести удар по базам НАТО, то Североатлантический Альянс закончит войну через трое суток. У армии РФ нет никаких шансов против его военных.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире общенационального телемарафона "UA вместе". Таким образом он прокомментировал заявление Великобритании о том, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ нанести удар по базе НАТО, чтобы перекрыть поток вооружений для украинской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Ну, пусть нанесет. Думаю, после этого война продлится дня три", – подчеркнул Арестович.

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Напомним: также, согласно заявлению советника британского правительства по национальной безопасности Питера Рикеттса, в зоне риска – самолеты или конвои, переправляющие в Украину военную помощь от стран-членов Альянса. По его словам, Кремлю очень важно перекрыть существующие потоки вооружения в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович фактически пригрозил войной Польше, Литве и Латвии. Он обвинил соседние страны в том, что они якобы увеличивают количество военных и вооружения.