В Беларуси пригрозили Литве, Польше и Латвии "разрушениями, гибелью и взрывами"

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович фактически пригрозил войной Польше, Литве и Латвии. Он обвинил соседние страны в том, что они якобы увеличивают количество военных и вооружения.

Как передает "Зеркало", по словам Вольфовича, вблизи границ Беларуси участились полеты зарубежной военной авиации. Также ему не понравилось, что в этих государствах модернизируют военную инфраструктуру, поскольку это якобы может свидетельствовать о "подготовке агрессии".

"Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины. Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", – пригрозил Вольфович.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне американский дипломат предупредил, что Путин может не ограничиться войной против Украины. Россия, вероятно, хочет вернуться к границам Российской империи и завладеть еще 8 странами. В том числе теми, которые являются членами ЕС.