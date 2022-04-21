79-летняя украинка потеряла память из-за ужасов войны: ей удалось вырваться из-под обстрелов на Киевщине

79-летней бабушке Галине Никитовне из Василькова на Киевщине удалось вырваться из-под обстрелов российских оккупантов. Но из-за ужасов войны, которые устроили решисты, женщина потеряла память.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области. Бабушка вместе со своей дочерью эвакуировались в более безопасную Раздельнянщину в Одесской области.

После этого женщина потерялась. Она собрала свои вещи и поехала на железнодорожный вокзал покупать билет домой, но забыла куда именно. Именно поэтому на нее и обратили внимание кассирши вокзала и сообщили об этом правоохранителям.

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Выяснилось, что Галина Никитична не смогла вспомнить ни кто она, ни откуда. Полицейские быстро разыскали родственников женщины, и сейчас она находится в безопасности.

В полиции отметили, что за время войны, начатой страной-агрессоркой, пострадало очень много мирных людей и продолжает страдать. Оккупанты наносят украинскому народу телесные и душевные травмы, разрушают, калечат и уносят жизнь.

"Нет прощения врагам за все зло и горе, которое они принесли на нашу землю, впрочем, расплата будет не менее страшной", - добавили в пресс-службе.

Напомним, российские оккупанты в понедельник, 18 апреля, обстреляли Васильков Киевской области. В то же время, украинские силы противовоздушной обороны отразили атаку врага.

3 апреля враги в очередной раз обстреляли город Васильков Киевской области. Часть ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны. Остальные попали в уже разрушенное здание штаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Васильков в Киевской области во время боя с российскими диверсантами погибли трое представителей терробороны. В частности, художник, заслуженный деятель Украины Сергей Пущенко, бойцы добровольческой группы Степан Ковалюк и Ярослав Гранитный. Мужчины защищали укрытие, в котором находились женщины с детьми и пенсионеры.