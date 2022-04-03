Россия нанесла ракетный удар по Василькову в Киевской области: попали в уже разрушенное здание

Оккупанты 3 апреля в очередной раз обстреляли город Васильков в Киевской области. Часть ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны. Остальные попали в уже разрушенное здание штаба.

Об этом сообщили на официальной странице Воздушного командования "Центр". Отмечается, что населенный пункт впервые попал под прицельную бомбардировку около месяца назад. Тогда многие сооружения были разрушены и полностью сгорели.

В момент обстрела уже поврежденного здания штаба рядом с ним наводили порядок работники заведения. Несколько из них были ранены и доставлены в местную больницу. Один человек в критическом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать из-под них выживших.

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"Уже весь мир понял – изверги пришли убивать украинцев, всех… женщин, детей… Орду можно остановить только силой", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что каждые 6 часов от рук оккупантов в Украине погибает один ребенок.

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