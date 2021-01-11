Шведські футболісти зірвали атаку суперника 'найбільш нахабним способом в історії': підсумки спорту 10 січня

Футболісти шведського АІКа нахабним трюком зірвали атаку суперника в матчі чемпіонату країни, а донька української тенісистки Катерини Бондаренко стала зіркою на турнірі в Абу-Дабі.

Крім того, російський боєць UFC Олек Тактаров розповів цікаву історію про одну зі своїх поразок.

OBOZREVATEL представляють головні спортивні новини неділі, 10 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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