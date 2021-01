Шведские футболисты "самым наглым способом в истории" сорвали атаку соперника. Видео

Футболисты шведского клуба АИК во время матча 30-го тура чемпионата страны в Высшей лиге кинули на поле второй мяч, чтобы сорвать атаку соперника.

Инцидент произошел на 93-й минуте встречи против "Эльфсборга". При счете 2:2 после неудачного розыгрыша углового АИКа, голкипер гостей попытался на последних секундах организовать быструю контратаку. Защитники гостей не успевали в оборону и Себастьян Ларссон выбил на поле еще один мяч.

После того, как судья никак не отреагировал на второй снаряд на газоне, его партнер второй раз выкинул второй мяч под ноги оппонентам.

Под недовольные возгласы игроков "Эльфсборга" рефери остановил встречу, наградив Ларссона "горчичником". Поединок завершился вничью 2:2.

В сети это видео собрало более полумиллиона просмотров, а в комментариях такой способ назвали "самым наглым в истории".

This might be the best thing you see all week.



It's the 93rd minute. AIK are drawing 2–2 against Elfsborg, who are on the counter, bearing down on their goal. So the AIK players take matters into their own hands... pic.twitter.com/VRZn7qWoaw