Свитолина в драматичном матче победила россиянку на престижном турнире в Абу-Даби

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби с призовым фондом в $ 565 000.

В поединке 1/8 финала 26-летняя одесситка, сеяная под вторым номером, расправилась с Екатериной Александровой (№33 WTA) из России.

Матч продлился два с половиной часа и завершился со счетом 2:6, 7:6 (6:5), 6:7 (8:10).

Первая партия стала для первой ракетки Украины легкой прогулкой. Свитолина мощными подачами разводила соперницу по углам корта, выиграв 6:2.

30 minutes exactly ⏱️ @ElinaSvitolina takes the opening set, 6-2. #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/bzRRWplclp

Второй сет стал настоящей игрой нервов. Теннисистки по очереди брали подачи друг друга, доведя дело до тай-брейка, где увереннее сыграла россиянка.

One last set to determine the final quarterfinalist!



Ekaterina Alexandrova takes the second set, 7-6(5).#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/xXdYUHP3Za