Футболист "Динамо" сделал дубль в Испании. Видео

Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, выступающий за "Тенерифе" на правах аренды, забил два гола "Картахене" (3:0) в домашнем матче 21-го тура Сегунды - второго дивизиона чемпионата Испании по футболу.

28-летний форвард вышел в стартовом составе и отметился на 13-й минуте. Голкипер гостей Марк Мартинес сбил в своей штрафной Эммануэля Апе и Соль четко реализовал пенальти.

Во втором тайме уже сам Соль сотворил гол. После паса с фланга от Алекса Муньоса испанский динамовец расстрельным выстрелом отправил мяч под перекладину. Встреча завершилась со счетом 3:0.

На счету 28-летнего легионера "Динамо" это уже 5-й гол в 17 матчах испанского первенства. 22 декабря Фран забил в ворота "Жироны".

Соль перебрался в "Динамо" зимой 2019 года из "Виллема II". За это время он принял участие в 23 матчах за киевлян во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

В марте 2019-го испанский нападающий получил повреждение и был вынужден провести в больнице 2 месяца.