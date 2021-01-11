Шведские футболисты сорвали атаку соперника "самым наглым способом в истории": итоги спорта 10 января
Футболисты шведского АИКа наглым трюком сорвали атаку соперника в матче чемпионата страны, а дочь украинской теннисистки Катерины Бондаренко произвела фурор на турнире в Абу-Даби.
Кроме того, российский боец UFC Олек Тактаров рассказал любопытную историю об одном из своих поражений.
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