"Динамо" на останній хвилині здобуло перемогу в УПЛ

Київське "Динамо" в центральному матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі на останній хвилині вирвало перемогу над "Олександрією".

Поєдинок на КСК "Ніка" завершився з рахунком 1:2.

Перед грою "Динамо" було абсолютним фаворитом на думку букмекерів.

Матч для столичних футболістів почався невдало. Вже на 8-й хвилині кияни повинні були відкривати рахунок, але спершу Паньків перевів у поперечину м'яч після удару Караваєва, а потім захисник виніс снаряд з лінії після добивання Буяльського у порожні ворота .

"Динамо" продовжувало насідати і вже на наступній хвилині де Пена тікав у контратаку, але у вирішальний момент пустив круглого над рамкою.

Господарі у відповідь організували класичну атаку, яка завершилася голом. Бабогло зробив навіс в штрафну, Ковалець скинув на Сітало та 31-річний форвард розстріляв Бущана.

Забивши гол олександрійці відійшли в захист, віддавши супернику центр поля. "Динамо" комбінувало на підступах до воріт, але до небезпек справа не доходила. У той же час підопічні Шарана не соромилися пресингувати суперника, при першій-ліпшій можливості роблячи контрвипад.

При рівній грі на 35-й хвилині "біло-синім" вдалося зрівняти рахунок. Після "пострілу" Кендзьора м'яч потрапив в руку Мірошниченку. Крівушкін вирішив сам подивитися ВАР, після чого вказав на точку. Пенальті впевнено реалізував Шапаренко.

Після перерви тиск команди з Києва продовжився. На 58-й хвилині головний тренер "Олександрії" залишився незадоволеним рішенням арбітра в зіткненні Сидорчука та Банади. Наставник дуже бурхливо висловлював свої емоції, за що від рефері отримав червону картку.

"Біло-сині" практично не залишали половину поля суперника і на 64-й забили другий гол. Миколенко віддав пас через всю штрафну, Караваєв в дотик пробив Паньківа. Але після довгої паузи і перегляду ВАР Крівушкін відмінив взяття воріт, побачивши тут офсайд у Буяльського.

Румунський тренер спробував освіжити лінію нападу, випустивши Родрігеса і футболіст збірної Люксембургу, який сяяв у відборі ЧС-2022, забив переможний гол. На 90-й хвилині Жерсон обігрався в стінку в стіночку з Буяльським, і розстріляв голкіпера олександрійців ударом у ближній кут.

"Олександрія" – "Динамо" 1:2

Голи: 1:0 – 14 Сітало, 1:1 – 35, пенальті Шапаренко, 1:2 – 90 Родрігес.

Олександрія – Паньків, Пашаєв, Бабогло, Лучкевич (Стецков, 84), Бондаренко, Банада, Ковалець (Мельник, 90), Гречишкін, Третьяков, Мірошниченко, Сітало (Устименко, 75).

Динамо – Бущан, Забарний, Караваєв, Попов, Кендзьора, Шапаренко (Шепелєв, 83), де Пена (Родрігес, 73), Буяльський, Сидорчук, Миколенко, Бесєдін (Гармаш, 88).

Попередження: Третьяков (37), Попов (54), Кендзьора (60), Родрігес (76).

Після цієї перемоги розрив між "Динамо", що йде першим, і "Шахтарем", що його переслідує, залишився незмінним (7 очок). Декількома годинами раніше "гірники" обіграли "Ворсклу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій попередній поєдинок у УПЛ підопічні Луческу провели 21 березня, в 19-му турі розгромив "Рух" зі Львова.