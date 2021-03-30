Футболист "Динамо" забил эффектный "бильярдный" гол Португалии в отборе ЧМ-2022

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес отметился роскошным ударом в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Поругалии.

25-летний футболист сборной Люксембурга вышел в стартовом составе, а на 30-й минуте уверенно сыграл в штрафной соперника. Жерсон откликнулся на навесную передачу и бильярдным ударом отправил мяч четко в нижний угол ворот.

На момент написания новости счет в игре 1:2 в пользу португальцев. На 2-й добавленной минуте первого тайма Жота восстановил равновесие, а на 6-й минуте второй половине свою команду вывел вперед Криштиану Роналду.

Отметим, что это второй мяч Жерсона за последние две игры. 28 марта форвард киевской команды стал автором сенсационной победы сборной Люксембурга в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Ирландии. Это стало первой победой команды за 12 лет на выезде в квалификации ЧМ/Евро.