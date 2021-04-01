Новини спорту 31 березня: Україна не змогла обіграти Казахстан, курйоз з гравцями збірної Росії

Збірна України з футболу не змогла обіграти команду Казахстану у відборі ЧС-2022, а в мережі висміяли курйоз за участю футболістів збірної Росії.

Крім того, до бійцівського клубу "Ахмат" Рамзана Кадирова увірвалися співробітники СОБР.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 31 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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