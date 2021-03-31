В сети высмеяли курьез с участием футболистов сборной России в матче отбора на ЧМ-2022

Сборная России проиграла Словакии (1:2) в выездном матче третьего тура отбора на ЧМ-2022, но наибольшее внимание болельщиков привлек курьезный эпизод с участием двух защитников гостей.

На 38-й минуте поединка при счете 0:0 хозяева заработали право на угловой. Марио Фернандес и Георгий Джикия не успели среагировать на передвижения соперников и пытались исправить ситуацию в последний момент, но помешали друг другу и столкнулись. Пока они пытались выбраться из объятий, Милан Шкриньяр вывел Словакию вперед.

На видео этот эпизод можно увидеть, начиная с 3:40.

Большая часть шуток, которые появились в русскоязычном Twitter, была связана с тем, что Фернандес выступает за ЦСКА, а Джикия – за "Спартак". Пользователи предположили, что футболисты начали заранее готовиться к московскому дерби или попросту забыли, что в матче со словаками защищают цвета национальной команды, а не своих клубов.

Отметим, что после трех туров подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе с 6 очками. Столько же пунктов набрала Хорватия, которая лидирует в таблице. Словакия идет третьей с пятью баллами.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди других матчей, которые состоялись во вторник, 30 марта, стоит отметить разгромные победы Бельгии и Нидерландов, которые на двоих забили соперникам 15 безответных голов.