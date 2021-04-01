Новости спорта 31 марта: Украина не смогла обыграть Казахстан, курьез с игроками сборной России

Сборная Украины по футболу не смогла обыграть команду Казахстана в отборе ЧМ-2022, а в сети высмеяли курьез с участием футболистов сборной России.

Кроме того, в бойцовский клуб "Ахмат" Рамзана Кадырова ворвались сотрудники СОБР.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 31 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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