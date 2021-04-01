Грандиозный провал Германии: результаты отбора ЧМ по футболу 31 марта

В среду, 31 марта, состоялись очередные матчи отбора на чемпионат мира по футболу-2022, финальная часть которого пройдет в Катаре этой осенью/зимой.

В группах B, C, D, F, I и J в рамках 3-го тура прошли 15 матчей сильнейших европейских сборных.

Кроме шокирующей ничьей сборной Украины с Казахстаном (1:1), стоит отметить грандиозный провал Германии в игре с Северной Македонией. Перед этим поединком на победу бундестим букмекеры давали коэффициент 1.11, в то время, как успех Северной Македонии котировки доходили до 30,0. В итоге встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу балканцев.

Конкуренты "сине-желтых" по группе D сборная Франции минимально обыграла Боснию и Герцеговину (1:0) и единолично возглавила квинтет.

Отбор ЧМ-2022. Результаты 31 марта

Группа В

Испания – Косово 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 34 Ольмо, 2:0 – 36 Ферран Торрес, 2:1 – 70 Халими, 3:1 – 75 Жерар Морено.

Испания – Унаи Симон, Эрик Гарсия (Рамос, 86), Альба, Мартинес, Льоренте, Ольмо (Каналес, 82), Бускетс (Родри, 82), Педри (Фабиан Руис, 69), Коке, Ферран Торрес, Мората (Жерар Морено, 69).

Косово – Уйкани, Войвода, Дрешевич, Алити, Хадерджонай, Кололи (Зенели, 57), Крюэзю, Рашица (Кастрати, 55), Халими (Воца, 82), Целина, Мурики.

Предупреждение: Крюэзю (49).

Греция – Грузия 1:1 (0:0, 1:1)

Группа C

Литва – Италия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 47 Сенси, 0:2 – 90, пенальти Иммобиле.

Литва – Шведкаускас, Бенета, Вайткунас, Гирдвайнис, Сиргедас (Элешюс, 58), Сливка, Шимкус (Петравичюс, 83), Дапкус, Черных (Казлаускас, 75), Миколюнас (Гашпуйтис, 74), Новиковас.

Италия – Доннарумма, Толои, Бастони (Ачерби, 89), Эмерсон (Спинаццола, 56), Манчини, Пессина (Барелла, 63), Локателли, Бернардески, Пеллегрини (Сенси, 46), Эль-Шаарави (Кьеза, 46), Иммобиле.

Предупреждения: Пеллегрини (14), Шимкус (27), Пессина (32), Локателли (71), Вайткунас (76), Казлаускас (90).

Северная Ирландия – Болгария 0:0 (0:0, 0:0)

Группа D

Украина – Казахстан 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 20 Яремчук, 1:1 – 59 Мужиков.

Украина – Трубин, Караваев (Тымчик, 87), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Сидорчук (Марлос, 67), Михайличенко, Малиновский, Шапаренко (Довбик, 81), Яремчук, Мораес (Зубков, 67).

Казахстан – Покатилов, Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров, 46), Нургалиев (Тунгышбаев, 87), Тагыберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговский, 46), Мужиков, Валиуллин, Аймбетов (Каримов, 60).

Предупреждения: Алип (6), Абикен (36), Мужиков (43), Вороговский (62), Каримов (69), Зинченко (89), Марлос (90), Покатилов (90).

Босния и Герцеговина – Франция 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 60 Гризманн.

Босния и Герцеговина – Шехич, Тодорович (Стеванович, 77), Колашинац, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Цимирот (Гояк, 86), Хаджиахметович, Крунич (Превляк, 86), Пьянич, Саничанин, Джеко.

Франция – Льорис, Павар, Варан, Люка Эрнандес, Кимпембе, Лемар (Сиссоко, 90), Погба, Рабьо, Коман (Жиру, 59), Гризманн, Мбаппе.

Предупреждения: Хаджикадунич (15), Варан (51), Саничанин (53), Лемар (66), Хаджиахметович (69), Погба (79).

Группа F

Австрия – Дания 0:4 (0:0, 0:4)

Голы: 0:1 – 58 Ольсен, 0:2 – 63 Мэле, 0:3 – 67 Хейбьерг, 0:4 – 73 Ольсен.

Австрия – Шлагер, Ульмер (Фридль, 82), Лайнер, Драгович, Алаба, Шлагер (Кара, 74), Ильзанкер (Лазаро, 65), Баумгартнер, Забитцер, Траунер (Пош, 82), Калайджич (Грбич, 83).

Дания – Шмейхель, Кьер, Мэле, Кристенсен, Васс (Ларсен, 77), Эриксен, Хейбьерг, Дилэйни (Нергор, 77), Винд (Андерсен, 65), Поульсен (Ольсен, 55), Брэйтуэйт (Дольберг, 77).

Предупреждение: Винд (60).

Шотландия – Фарерские о-ва 4:0 (1:0, 3:0)

Молдова – Израиль 1:4 (1:1, 0:3)

Группа I

Англия – Польша 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 19, пенальти Кейн, 1:1 – 58 Модер, 2:1 – 85 Магуайр.

Англия – Поуп, Стоунз, Чилуэлл, Уокер, Магуайр, Фоден (Джеймс, 86), Райс, Маунт, Филлипс, Стерлинг (Лингард, 90), Кейн (Кэлверт-Льюин, 89).

Польша – Шченсны, Рыбус (Реца, 86), Гелик (Юзвяк, 54), Беднарек, Берешиньски, Модер, Крыховяк, Зелиньски (Гросицки, 86), Глик, Пионтек (Аугустыняк, 76), Швидерски (Милик, 46).

Предупреждение: Милик (46).

Андорра – Венгрия 1:4 (0:1, 1:3)

Сан-Марино – Албания 0:2 (0:0, 0:2)

Группа J

Германия – Северная Македония 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 45 Пандев, 1:1 – 63, пенальти Гюндоган, 1:2 – 85 Элмаз.

Германия – тер Стеген, Гозенс (Юнес, 56), Гинтер (Мусиала, 89), Рюдигер, Хавертц (Вернер, 56), Горетцка, Сане, Киммих, Гнабри, Гюндоган, Джан.

Северная Македония – Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Адеми, Николов (Бейтулаи, 59), Элмаз, Барди, Алиоски (Ристевски, 90), Трайковски (Спировски, 72), Пандев (Стояновски, 90).

Предупреждения: Велкоски (5), Гозенс (28), Рюдигер (37), Сане (46), Элмаз (67), Пандев (77), Мусиала (89), Джан (90).

Армения – Румыния 3:2 (0:0, 3:2)

Лихтенштейн – Исландия 1:4 (0:2, 1:2)

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад сборная России проиграла в гостевой игре со Словакией (2:1), а Беларусь пропустила 8 безответных голов в матче против Бельгии.