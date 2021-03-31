В России силовики ворвались в клуб Кадырова и уложили бойцов лицом в пол. Видео

В Южно-Сахалинске сотрудники СОБРа ворвались в спортивный клуб "Ахмат" во время тренировки по смешанным единоборствам и положили всех присутствующих лицом вниз.

Как сообщал Sakh.com со ссылкой на свои источники, это было спецоперацией силовиков из разных ведомств. Правоохранители увезли около 12-15 человек, среди которых старшие воспитанники клуба и тренер. Причины задержания неизвестны, официальных комментариев пока нет.

Изначально в числе задержаных были и младшие ученики, но позже их отпустили из спортивного зала, и они выбежали на улицу без верхней одежды. Мать одного из участников спортивной секции рассказала журналистам, что некоторые из детей не забрали телефоны, поэтому не могли позвонить родителям, чтобы за ними приехали.

"Извините за подробности, некоторые дети обмочились, такой ужас они испытали. Я не понимаю этих людей, силовиков: ведь операция явно готовилась, зачем нужно было ее проводить при таких маленьких детях? Зачем было применять к ним силу? Намерена обратиться в прокуратуру по этому поводу. Мой сын плачет, я не могу его успокоить", — сказала женщина.

Бойцовский клуб "Ахмат" был назван в честь первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова . Основателем и идейным вдохновителем создания клуба является гава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боксерский поединок сына Рамзана Кадырова, Ахмада, вызвал большой резонанс в сети.