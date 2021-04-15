Новини спорту 14 квітня: визначилися півфіналісти ЛЧ, Усик і Ломаченко провели кібербій

У футбольній Лізі чемпіонів визначилися всі півфіналісти, а Олександр Усик і Василь Ломаченко провели кібербій.

Крім того, олімпійська форма збірної Росії викликала огиду у вболівальників.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 14 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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