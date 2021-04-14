Странный поступок футболистки сборной Украины вызвал недоумение в сети. Видео

Защитница женской сборной Украины по футболу Натия Панцулая заработала странное удаление в ответном матче плей-офф отбора на Евро-2022 против Северной Ирландии, который закончился поражением нашей команды с результатом 0:2.

На 87-й минуте встречи при счете 0:1 украинка пыталась перехватить передачу соперниц на ход, находясь ближе всех к мячу. Вместо того, чтобы отдать передачу одной из соотечественниц или выбить "круглого" за пределы поля, она решила сбить с ног нападающую, за что незамедлительно получила красную карточку.

На шестой добавленной к втором тайму минуте Северная Ирландия удвоила преимущество и сняла все вопросы о попадании на чемпионат Европы. Сборная Украины проиграла со счетом 1:4 по сумме двух встреч.

Странные действия Панцулаи вызвали настоящее недоумение среди подписчиков Twitter-канала Football Shithousery, который опубликовал момент с ее удалением. Некоторые пользователи соцсети выразили мнение, что наша соотечественница не собиралась играть в мяч и просто хотела сбить соперницу с ног.

"Я посмотрел это видео 10 раз, но все равно не понимаю, почему она не выбила мяч", "Она была ближе к мячу, чем нападающая. Она приняла очень странное решение", "Посмотрите на язык ее тела после нарушения. Она знала, что делает, и хотела так поступить".

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