В Латвии застрелили агента украинского чемпиона мира по футболу

Футбольного агента Романа Беззубова, который представлял интересы игрока молодежной сборной Украины Николая Мусолитина, убили в столице Латвии.

Как сообщает издание lv.sputniknews.ru, к вооруженному нападению на функционера были причастны как минимум двое человек, которые передвигались на черном автомобиле BMW X5. Преступники могли заменить номерные знаки на транспортном средстве, чтобы скрыться.

На ролике, который появился на странице BreakingLV в Twitter, можно увидеть, как вышеуказанная машина перегородила путь черному Volkswagen Touareg перед выездом на главную дорогу. Злоумышленники как минимум три раза выстрелили по Беззубову из окна своего автомобиля.

Известно, что ранее Роман был профессиональным футболистом и выступал за такие латвийские команды, как "Полиция", "Даугава", "Вента", "Юрмала-ВВ". Он провел почти 300 матчей в местном чемпионате.

После окончания карьеры в 2012 году Беззубов стал агентом. Кроме нашего соотечественника его клиентами были игроки национальной сборных Латвии Виталий Ягодинский и Владислав Соловейчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году сборная Украины до 20 лет с Мусолитиным в составе выиграла чемпионат мира по футболу, который прошел в Польше.