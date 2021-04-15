Официальный экипировщик олимпийской команды России презентовала коллекцию одежды, в которой спортсмены РФ будут выступать на Олимпиаде-2020 в Токио.

На Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. На форме разрешены цвета флага, но рядом со словом "Россия" обязательно должна быть приписка "нейтральные атлеты".

В интернете российские болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя произведение отечественных дизайнеров.

"Держат уровень – как всегда де*ьмo", "У кого хватит духу сказать дочке генерала, что она ни разу не дизайнер", "Как будто у бомжей одежду отжали", "Отвратительно", "Спортивный костюм мечты. Коллекция дома культуры. Балашиха 1993 год", "Какой ужас. Дизайн 90-х в линялых цветах. От осинки не родятся апельсинки", – пишут юзеры.

Отметим, что главным дизайнером и основателем бренда ZASPORT является Анастасия Задорина, которая приходится дочерью руководителю Службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина.

Осенью 2014 года Задорина организовала акцию по обмену предметов импортной одежды на футболки ZA Sport с надписями "В гробу я видел ваши санкции", "Тополь санкций не боится", "Санкции? Не смешите мои Искандеры".

Певица Анна Семенович после участие в этой "патриотической акции" и съемках в футболке с надписью "Санкции? Не смешите мои "Искандеры", попала в базу данных "Миротворца".