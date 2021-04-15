Новая олимпийская форма России вызвала отвращение в сети. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
2,8 т.
Олимпийская форма России

Официальный экипировщик олимпийской команды России презентовала коллекцию одежды, в которой спортсмены РФ будут выступать на Олимпиаде-2020 в Токио.

На Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. На форме разрешены цвета флага, но рядом со словом "Россия" обязательно должна быть приписка "нейтральные атлеты".

Форма олимпийской сборной России вызвала отвращение у болельщиков
Фанаты раскритиковали форму олимпийской сборной России
Форма олимпийской сборной России
Форма олимпийской сборной России
Форма олимпийской сборной России
Состоялась презентация формы олимпийской сборной России
Разрешены цвета флага

В интернете российские болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя произведение отечественных дизайнеров.

"Держат уровень – как всегда де*ьмo", "У кого хватит духу сказать дочке генерала, что она ни разу не дизайнер", "Как будто у бомжей одежду отжали", "Отвратительно", "Спортивный костюм мечты. Коллекция дома культуры. Балашиха 1993 год", "Какой ужас. Дизайн 90-х в линялых цветах. От осинки не родятся апельсинки", – пишут юзеры.

Комментарии под фото
Болельщики критикуют разработчиков
Россияне возмущены таким дизайном
Юзеры не стеснялись в выражениях
Фанаты не смогли сдержать эмоций
Комментарии под фото

Отметим, что главным дизайнером и основателем бренда ZASPORT является Анастасия Задорина, которая приходится дочерью руководителю Службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина.

Анастасия Задорина и министр спорта РФ

Осенью 2014 года Задорина организовала акцию по обмену предметов импортной одежды на футболки ZA Sport с надписями "В гробу я видел ваши санкции", "Тополь санкций не боится", "Санкции? Не смешите мои Искандеры".

Певица Анна Семенович после участие в этой "патриотической акции" и съемках в футболке с надписью "Санкции? Не смешите мои "Искандеры", попала в базу данных "Миротворца".

Россия