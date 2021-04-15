Новости спорта 14 апреля: определились полуфиналисты ЛЧ, Усик и Ломаченко провели кибербой
В футбольной Лиге чемпионов определились все полуфиналисты, а Александр Усик и Василий Ломаченко провели кибербой.
Кроме того, олимпийская форма сборной России вызвала отвращение у болельщиков.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 14 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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