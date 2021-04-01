Усик: приймайте "какашки" як лікувальні грязі. Відео

Прославлений український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) в прямому ефірі в своєму Instagram розповів пiдписникам, що потрібно робити з хейтерами, які критикують будь-які їхні вчинки і не дають йти до своєї мрії.

За словами спортсмена, необхідно перестати сприймати весь бруд, який на них ллється, а з образ зводити "стіни", щоб стати ще більш несприйнятливим до негативних висловлювань з боку оточуючих.

"Якщо у вас кидаються камінням, або цеглою, або глиною, або брудом, збирайте все це. З цього можна буде побудувати фортецю, замок, стіну, спортзал, будинок. Все що завгодно. Ні в якому разі не кидайте то, що кидають в вас. Навіть якщо в вас кидаються грубо кажучи "какашками", то ці "какашки" можуть бути лікувальними для вас. Приймайте їх як лікувальні грязі. Якось так", – зізнався Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик виклав несподіване відео зі свого масажу.

Нещодавно Саша заявив, що згоден провести бій в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Нагадаємо, що 20 січня WBO дала добро на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Через те, що Усик є обов'язковим претендентом на поєдинок з Джошуа за титул WBO, він повинен був провести зустріч з Джо Джойсом за пояс тимчасового чемпіона WBO.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хирн заявив, що ні його клієнт, ні Тайсон Ф'юрі не битимуться з українцем в разі його перемоги над Джойсом в поєдинку за тимчасовий титул WBO.