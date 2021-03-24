Усик снялся в видео, спросив, "что происходит и почему ему так больно?"

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) у себя в Instagram выложил неожиданное видео со своего массажа.

В начале ролика изможденный Саша обращается к своим подписчикам с вопросом "Почему так больно? Что происходит?" Через мгновение крымчанин переводит камеру ниже, отвечая на свою загадку.

На видео видно, как над Усиком колдует известный массажист Максим Козаков.

В следующем клипе Александр показал, что именно делает с ним Козаков.

"Ножки, чтобы были быстрые! Чтобы приносили к победе и уносили от поражения", – шутливо заявил массажист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик заявил, что согласен провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Напомним, что 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что ни его клиент, ни Тайсон Фьюри не будут драться с украинцем в случае его победы над Джойсом в поединке за временный титул WBO.