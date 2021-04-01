Усик: принимайте "какашки" как лечебные грязи. Видео

Прославленный украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) в прямом эфире в своем Instagram рассказал подписчикам, что нужно делать с хейтерами, которые критикуют любые их поступки и не дают идти к своей мечте.

По словам спортсмена, необходимо перестать воспринимать всю грязь, которая на них льется, а из оскорблений возводить "стены", чтобы стать еще более невосприимчивым к негативным высказываниям со стороны окружающих.

"Если в вас бросаются камнями, или кирпичами, или глиной, или грязью, собирайте все это. Из этого можно будет построить крепость, замок, стену, спортзал, дом. Все что угодно. Ни в коем случае не бросайте то, что бросают в вас. Даже если в вас бросаются грубо говоря "какашками", то эти "какашки" могут быть лечебными для вас. Принимайте их как лечебные грязи. Как-то так", - признался Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик выложил неожиданное видео со своего массажа.

Недавно Саша заявил, что согласен провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Напомним, что 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что ни его клиент, ни Тайсон Фьюри не будут драться с украинцем в случае его победы над Джойсом в поединке за временный титул WBO.