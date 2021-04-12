Новини спорту 11 квітня: перемоги українських боксерів, одкровення Мілевського та Усика

Український боксер Ігор Шевадзуцкій здобув сьому поспіль дострокову перемогу, а Артем Мілевський прокоментував своє "відрахування" з "Миная".

Крім того, Олександр Усик поділився очікуваннями від бою з Джо Джойсом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 11 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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