Украинский супертяж победил нокаутом на 2-й минуте боя. Видео

Украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (1-0, 1 КО) победно дебютировал в профессиональном ринге.

В со-главном событии на вечере бокса от промоутерской компании Usyk 17 Promotion, которая основана непобедимым украинским боксером Александром Усиком, 27-летний уроженец Зугдиди легко разобрался с хорватом Петером Мрвалжем (9-15, 5 КО).

Поединок в супертяжелой весовой категории завершился уже на 2-й минуте. В концовке первого раунда украинцу удалось точно пробить в солнечное сплетение оппонента. Хорватский боксер упал на колени и встать не смог.

Отметим, что Рогава является трёхкратным чемпионом мира (2012, 2017, 2018) и двукратным призером (2009, 2010) чемпионата мира по тайскому боксу. В 2010 году стал бронзовым призером Всемирных игр боевых искусств.

Долгие годы Цотне не было равных в муай-тай в Украине. Боксер легко разбирался с соперниками в нашей стране и регулярно ездил на международные соревнования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский боксер Сергей Богачук (18-1, 18 КО) потерпел первое поражение в карьере в бою против опытного американца Брэндона Адамса (23-3, 15 КО), который состоялся в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) на арене Felix Pagan Pintor.