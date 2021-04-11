Милевский оригинально ответил на свое "отчисление" из "Миная". Видео

Нападающий "Миная" Артем Милевский в ответ на новость издания "Спортивки" о том, что ужгородская команда решила от него избавиться, записал обращение к спортивному директору "Руха" Игорю Дедышину.

Вместе со своим агентом Александром Панковым, Милевский в стихотворной форме опроверг всю информацию об отчислении.

"Игорек Дедышин, спортдиректор "Руха", пишет для "Спортивки", пишет очень плохо", – сказал Милевский.

"Старый Миля для "Миная" лучше новых двух, так что, лучший друг, комментируй "Рух", – добавил Панков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский 24 декабря подписал 1,5-летний контракт с клубом УПЛ. Позже СМИ раскрыли размер зарплаты Артема в "Минае".

В одном из своих интервью экс-нападающий украинской сборной рассказал о своей мотивации после перехода в Премьер-лигу.