Новости спорта 11 апреля: победы украинских боксеров, откровения Милевского и Усика

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий добыл седьмую подряд досрочную победу, а Артем Милевский прокомментировал свое "отчисление" из "Миная".

Кроме того, Александр Усик поделился ожиданиями от боя с Джо Джойсом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 11 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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