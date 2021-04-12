Новости спорта 11 апреля: победы украинских боксеров, откровения Милевского и Усика
Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий добыл седьмую подряд досрочную победу, а Артем Милевский прокомментировал свое "отчисление" из "Миная".
Кроме того, Александр Усик поделился ожиданиями от боя с Джо Джойсом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 11 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Усик рассказал о последствиях своего боя с Джойсом
Милевский оригинально ответил на свое "отчисление" из "Миная". Видео
Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом. Видео
Боксершу, пришедшую в белье на взвешивание, серьезно избили в чемпионском бою. Видео
Футболисту "Динамо" сломали нос. Игра с "Шахтером" под вопросом – СМИ
Украинский супертяж победил нокаутом на 2-й минуте боя. Видео
Михайличенко назвал трагедией возможную ситуацию со сборной Украины по футболу