Ф'юрі вразив своїм зовнішнім виглядом перед боєм із Джошуа

Британський боксер Тайсон Ф'юрі справив враження на фанатів і місцеву пресу своєю трансформацією перед поєдинком зі співвітчизником Ентоні Джошуа за абсолютний титул у суперважкій вазі.

32-річний чемпіон WBC змінився до невпізнання після того, як скинув кілограми під час підготовки до вирішального в його кар'єрі поєдинку.

Відео Тайсона Ф'юрі від 22 лютого:

Ф'юрі поділився фотографією підтягнутої статури в Instagram, де рекламує свою лінію одягу Gypsy King.

На знімку Тайсон дуже далекий від людини, яка стверджувала, що випивала 12 пляшок пива на день.

В одному зі своїх інтерв'ю Ф'юрі заявив, що "припинив тренування":

"Наразi, я у відпустці. Я п'ю від 8 до 12 пiв літрових келихів світлого пива на день. Але я не їм, тому отримую калорії за рахунок алкоголю. Я тренувався, тренувався і тренувався без особливого прогресу, тому тепер я людина з вільним часом"

Шанувальники спортсмена не могли повірити своїм очам, коли остання фотографія Ф'юрі почала з'являтися в соціальних мережах.

"Він має класний вигляд, людина займається собою", "Чорт, я ніколи не бачив його в такій чудовій формі", "Ух ти, Тайсон добре виглядає. Його кулак схожий на кувалду", "Так, ми знаємо, що він брехав про те, що не тренувався", – цитує користувачів The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ф'юрі купив три гігантські телевізори у свій будинок у Ланкаширі після підписання контракту на 200 мільйонів фунтів стерлінгів на два бої з Ентоні Джошуа.