Стало известно, что первым делом купил Фьюри, подписав контракт на бой с Джошуа. Фотофакт

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри купил три гигантских телевизора в свой дом в Ланкашире после подписания контракта на 200 миллионов фунтов стерлингов на два боя с Энтони Джошуа.

Папарацци словили службу доставки, которая выгружала из грузовика три 75-дюймовых смарт-телевизора Samsung ценой 800 фунтов стерлингов (~31 000 грн).

Разгрузку контролировала беременная Пэрис Фьюри. 31-летняя мать пятерых детей Тайсона была одета в нежно-голубой наряд, дополненный коричневыми пушистыми тапочками и солнцезащитными очками от ярких утренних лучей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стали известны финансовые подробности контракта и заработок британцев.

Напомним, что в декабре прошлого года Джошуа победил болгарина Кубрата Пулева (28-2, 14 KO) и защитил титулы IBO, WBO, WBA Super и IBF в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри свой крайний бой провел 23 февраля 2020 года, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевав пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Отметим, что Фьюри будет считаться фаворитом в поединке против Джошуа. Букмекеры уже опубликовали ставки на этот поединок.