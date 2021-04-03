Ф'юрі перед боєм з Джошуа взяв хрест і повторив вчинок Ісуса. Відео

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) вирішив повторити вчинок Іссуса Христа, який перед розп'яттям на Голгофі пройшов туди зі своїм хрестом.

Ф'юрі, відпочиваючи від підготовки до бою із співвітчизником Ентоні Джошуа, у себе в Twitter виклав відео, де він босоніж несе дерев'яний хрест уздовж берега Ірландського моря.

Таким чином 32-річний Ф'юрі вiдзначив страсну п'ятницю перед католицьким Великоднем, який в 2021 році випадає на 4 квітня.

Скоріш за все Тайсон здiйснив цей ритуал неподалiк від свого будинку в Моркамi – місті і громаді в Північно-Західній Англії. У той же час точна локація, де було знято відео, боксером не вказана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, контракт на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, яке вперше в історії розіграють представники Великобританії Ф'юрі і Джошуа, був підписаний 15 березня.

Відразу після цього Тайсон купив три гігантських телевізора в свій будинок в Ланкаширі, а недавно викликав справжній фурор своїм виглядом.