Хирн назвал судьбу Усика после боя Джошуа - Фьюри

Промоутер Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) свой бой за титул WBO проведет с победителем поединка Джозеф Паркер (28-2, 21 КО) – Дерек Чисора (32-10, 23 КО).

Чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO ) которым владеет Энтони Джошуа, вместе с остальными поясами IBF, IBO и WBA будет стоять на кону боя с Тайсоном Фьюри. Победитель этой битвы перед реваншем обязан будет освободить титул и он станет вакантным.

"Если вы посмотрите на рейтинг WBO, то Джозеф Паркер находится на вершине. Я думаю, что победитель боя Паркер – Чисора займет второе место в рейтинге WBO. Если титул WBO станет вакантным, то победитель этого боя подерется с победителем боя Усик – Джойс за звание чемпиона мира", – сказал Хирн в интервью Boxing Scene

По словам промоутера, для Чисоры это будет последним шансом на чемпионство.

"Вы знаете, что Чисора недавно показал самое невероятное выступление против Диллиана Уайта, до этого он отлично бился против Карлоса Такама, а ранее доставил проблемы Усику. И он будет прекрасно смотреться в бою против Паркера. Их стили прекрасно сочетаются, а победителя ждет большая награда", – отметил Хирн.

Поединок Паркер – Чисора пройдет 1 мая. 1 марта прошлого года Паркер (27-2, 21 KO) добыл эффектную победу над американцем Шонделлом Тереллом Уинтерсом (13-3, 12 KO).