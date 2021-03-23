В Україні ще одна область стала "червоною": названо дату введення обмежень

В Україні 23 березня через поширення коронавірусу змінили зони карантину. До "червоної" внесли Львівську область.

Тепер у ній перебувають Київ і ще вісім регіонів країни, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. В "жовтій" зоні карантину залишилася тільки Херсонська область.

Так, у "червону" зону карантину входять: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

До "помаранчевої" зони карантину належать Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Увечері 23 березня рішення за рекомендацією МОЗ озвучив міністр Кабміну Олег Немчінов: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила "червоний" рівень небезпеки на Львівщині з 00:00 25 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні три регіони зараз мають найбільшу динаміку щодо зростання кількості хворих на коронавіруc – це Київ, Вінницька та Івано-Франківська області.