Степанов відповів, чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун

В Україні не планують вводити загальнонаціональний локдаун через поширення коронавірусної інфекції. Натомість жорсткі обмеження запроваджуватимуть у тих регіонах, де буде зафіксовано спалах захворюваності на COVID-19.

Про це у вівторок, 23 березня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Не плануємо (вводити загальнонаціональний локдаун. – Ред.). Будемо йти по регіонах. Тобто ми вводимо регіон. Умовно кажучи, зараз ми ввели Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область, я думаю, за кілька днів уже вийде з червоного рівня", – сказав глава МОЗ.

Міністр пояснив, що в питанні запровадження локдауну необхідно знайти чіткий баланс між епідеміологією та економікою, аби зробити так, щоб не зупинилася остання та водночас не поширювалася хвороба.

Степанов також повідомив, що наразі найважча ситуація із коронавірусом в Україні у Львівській, Вінницькій та Миколаївській областях.

Нагадаємо, що українцям у "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту в місцях загального користування. По суті, йдеться практично про повсюдну заборону перебування на вулиці без масок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 23 березня через поширення коронавірусу змінили зони карантину. До "червоної" внесли Львівську область.