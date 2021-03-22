Черкащина зважилася посилити карантин: список заборон

У Черкаській області посилили карантинні заходи для обмеження поширення COVID -19.

Про це в понеділок, 22 березня, в Facebook повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

"Ми повинні зробити все, щоб нам не довелося піти на локдаун. Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи і діяти на випередження, поки ще є така можливість", – сказав чиновник.

З 22 березня в Черкаській області посилили контроль за використанням засобів індивідуального захисту в громадських закладах і транспорті. У містах повинні збільшити кількість громадського транспорту, який ходитиме найбільш популярними маршрутами, щоб їх розвантажити.

У Черкасах і по області розширюють кількість ліжко-місць у лікарнях. Культмасові розважальні та інші заходи – під тимчасовою забороною. Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть тільки до 23:00.

"До 25 березня стежитимемо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі заходи", – додав Скічко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах через зростання захворюваності на COVID-19 почали розгортати тимчасовий госпіталь.