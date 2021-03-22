Локдаун у Львові продовжили через критичну ситуацію з COVID-19

У Львові продовжили посилений карантин до 4 квітня. Через критичну ситуацію з COVID-19 в місті розгорнуто тимчасовий госпіталь.

Про це в Facebook повідомив глава Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що тільки за минулу добу, 21 березня, в лікарні надійшли 63 особи, а виписали лише трьох. Тимчасовий госпіталь створять на базі приміщень медичного університету, які вони орендують у Лікарні швидкої допомоги.

Також Садовий зазначив, що він звернувся до Міністерства охорони здоров'я з проханням внести дитячу лікарню в перелік медустанов, які лікують дітей, хворих коронавірусом. Також хворих на COVID-19 прийматимуть в Залізничній лікарні.

"Зараз напрацьовуємо механізм додаткового преміювання усіх медиків, які працюють із COVID-19. Щодо підприємців, яким сьогодні теж складно. Готуємо окрему програму підтримки бізнесу", – додав Садовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові коронавірус спалахнув з новою силою. Медзаклади буквально захлинаються від напливу пацієнтів, які по кілька днів шукають місце в лікарні.