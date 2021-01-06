Степанов підтвердив можливе використання в Україні контрабандної вакцини

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ще 4-5 січня чув інформацію про те, що на базі однієї з клінік Києва нібито проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу контрабандним препаратом.

Про це глава МОЗ сказав у коментарі виданню "Страна". Він зазначив, що чув про це "без подробиць", ще до публікації відповідної інформації в ЗМІ.

"Мені особисто вакцинуватися не пропонували. Думаю, наслідки були б серйозними, тому, напевно, не наважилися", – заявив Степанов.

За його словами, якщо в Україну дійсно потрапила вакцина, то це могло статися тільки контрабандним шляхом. Так, міністр підкреслив, що офіційно жодну вакцину від COVID-19 від жодного виробника в країну не завозили та не реєстрували.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже дав доручення Міністерству охорони здоров'я і МВС провести перевірку клініки, де проводиться нелегальна вакцинація.

"Я розмовляв про це з прем'єр-міністром, ми спільно з правоохоронними органами складемо план перевірки і проведемо її найближчим часом", – заявив Степанов.

Нагадаємо, на заяву глави редакційної ради OBOZREVATEL, президента Федерації баскетболу Михайла Бродського про те, що в Україні проводять підпільну вакцинацію, раніше відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про ввезення контрабандного препарату.

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