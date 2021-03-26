Что делать, если у вас подозрение на коронавирус: алгоритм действий

В Украине, которая из-за вспышки коронавируса, превратилась почти в сплошную "красную" и "оранжевую" зону, зафиксировали рекордный с начала года суточный прирост больных – 18 132 случая за 25 марта. В стране растет и смертность от последствий этой болезни, медики заявляют о новых более агрессивных штаммах вируса, а чиновники признают перегруженность больниц и вводят жесткие карантинные ограничения.

Поэтому в Министерстве здравоохранения (Минздраве) настойчиво призывают украинцев соблюдать эпидемические правила и обязательно обращаться за медпомощью в случае подозрения на COVID-19. OBOZREVATEL напоминает определенный специалистами алгоритм действий в таком случае – кому звонить при появлении симптомов болезни и как действовать до приезда врачей.

Если заболели и у вас появились симптомы ОРЗ (кашель, повышение температуры тела, общая слабость и т. п.), оставайтесь дома и позвоните семейному врачу. Не ходите на работу, в учебные заведения и другие места общественного пребывания.

Изолируйтесь от других жителей квартиры/дома (оставайтесь при возможности в отдельной комнате, соблюдайте дистанцию не менее 1,5 м с другими членами семьи, особенно если они относятся к группам риска: пожилой возраст, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и т. д.).

Носите маску, когда находитесь рядом с другими людьми, используйте индивидуальные предметы домашнего обихода и тщательно обрабатывайте их после этого, ежедневно проводите обработку предметов и поверхностей бытовыми моющими средствами.

Если у вас или близкого человека, кроме этих симптомов, затрудненное дыхание, боль в грудной клетке, значительное повышение температуры тела (более 38°С), диарея, нарушение сознания – выполните вызов экстренной медицинской помощи по номеру 103. Диспетчер 103 проведет опрос по определенному алгоритму. Предоставьте ему достоверную информацию. Он определит ваше состояние и по показаниям направит бригаду экстренной медицинской помощи.

До приезда бригады проветрите помещение и оденьте медицинскую маску. Медицинские работники осмотрят вас и определят, есть ли необходимость в госпитализации.

Если показания к госпитализации отсутствуют, работники бригады предоставят рекомендации по самоизоляции и попросят вас обратиться к семейному врачу, а при его отсутствии – на горячую региональную телефонную линию по вопросам COVID-19. При необходимости к вам направят медицинского работника для забора биоматериалов для лабораторного обследования на COVID-19 .

При наличии показаний к госпитализации, а именно: при среднем и тяжелом течении заболевания, вас госпитализируют в определенную больницу на стационарное лечение.

Не занимайтесь самолечением, ваш семейный врач имеет достаточно знаний для определения плана действий в случае возникновения заболевания.

И в целом в период пандемии украинцам советуют придерживаться рекомендаций медицинских работников, советов по противоэпидемическим мероприятиям, социальной дистанции, чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства, избегать посещения мест массового скопления людей, воздержаться от контакта с лицами, имеющими признаки респираторного заболевания.

Если человек подозревает у себя коронавирус, но декларация с семейным врачом у него не заключена, необходимо звонить на региональную горячую линию, горячую линию Министерства здравоохранения по телефону 0 800 505 201 или Центра общественного здоровья по телефону +38 044 425 43 54.

Также можно позвонить в контакт-центр Кабинета министров по телефону 1545, рекомендует Национальная служба здоровья Украины. Оператор горячей линии, на которую вы позвонили, укажет дальнейший алгоритм действий. Также в НСЗУ советуют записать и иметь под рукой:

номер телефона регистратуры медучреждения, в котором вы выбрали своего врача;

мобильный семейного врача или терапевта;

номер горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции в области.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют проверить наличие номеров телефонов, по которым можно обратиться за помощью и консультацию у родителей, бабушек, дедушек и других пожилых родственников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что там не исключают возможности введения общенационального локдауна в том случае, если ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится.