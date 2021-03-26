На коронавірус захворіли понад 18 тисяч українців за добу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 614 707 випадків коронавірусної інфекції. З них 18 132 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку 2021 року. Госпіталізували 4826 пацієнтів.

Від COVID-19 у країні померла вже 31 461 особа (+326 за добу), а 1 290 158 пацієнтів (+7138 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях та місті Київ (1164).

Здійснено тестувань упродовж доби – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).

Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 1164 випадки/1850 щеплень;

  • Вінницька область – 848 випадків/1150 щеплень;

  • Волинська область – 356 випадків/360 щеплень;

  • Дніпропетровська область – 1358 випадків/1380 щеплень;

  • Донецька область – 725 випадків/130 щеплень;

  • Житомирська область – 891 випадок/780 щеплень;

  • Закарпатська область – 429 випадків/510 щеплень;

  • Запорізька область – 519 випадків/510 щеплень;

  • Івано-Франківська область – 402 випадки/918 щеплень;

  • Київська область – 1139 випадків/1380 щеплень;

  • Кіровоградська область – 193 випадки/630 щеплень;

  • Луганська область – 131 випадок/280 щеплень;

  • Львівська область – 1304 випадки/1050 щеплень;

  • Миколаївська область – 534 випадки/760 щеплень;

  • Одеська область – 1545 випадків/330 щеплень;

  • Полтавська область – 669 випадків/690 щеплень;

  • Рівненська область – 554 випадки/670 щеплень;

  • Сумська область – 633 випадки/1100 щеплень;

  • Тернопільська область – 627 випадків/820 щеплень;

  • Харківська область – 1204 випадки/480 щеплень;

  • Херсонська область – 177 випадків/950 щеплень;

  • Хмельницька область – 1040 випадків/240 щеплень;

  • Черкаська область – 704 випадки/1000 щеплень;

  • Чернівецька область – 587 випадків/330 щеплень;

  • Чернігівська область – 399 випадків/440 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу в Україні.
Скриншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що на заході України вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу, зокрема, завдяки дотриманню жорстких карантинних обмежень.

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