Степанов спрогнозував важкий період з COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що важкий період з коронавірусом в Україні триватиме до середини квітня 2021 року.

Про це він повідомив 25 березня в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1". Міністр зазначив, що впевнений в цьому на 100%.

"Думаю, у нас буде такий важкий період до середини квітня – 100%", – сказав він.

Степанов нагадав, о на даний момент в "жовтій" зоні карантину в Україні знаходиться тільки Херсонська область, інші регіони – в "помаранчевій" або "червоній".

"Найбільша завантаженість ліжок з киснем зараз в Києві – це до 80%", – зазначив міністр.

За його словами, в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях ситуація вже стабілізувалася. Там спостерігається зниження госпіталізацій завдяки карантинним обмеженням.

"Івано-Франківську область ми вже через деякий час за показниками переведемо на "жовтий" рівень епідбезопасності", – повідомив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.