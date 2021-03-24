Данілов про локдаун: може бути закрита вся Україна

У Раді національної безпеки та оборони України не відкидають можливість запровадження загальнонаціонального локдауну у тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю BBC News Україна. За його словами, найближчим часом Рада нацбезпеки може зібрати спецзасідання через COVID-19.

"У березні минулого року ми розглядали це питання на РНБО. Думаю, найближчим часом буде проведено окреме засідання РНБО з цього приводу. Це стосується не лише коронавірусу, адже ланцюгом іде економіка та багато інших речей", – додав політик.

При цьому секретар РНБО наголосив, що все буде залежати від поведінки українців. У той самий час РНБО наполягає на тому, аби кожна громада самостійно ухвалювала рішення щодо локдауну чи введення інших карантинних обмежень.

"Коли ми повністю закриваємо області – це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не за оптимістичним сценарієм, то я не відкидаю, що може бути закрита вся країна", – зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не планують запроваджувати загальнонаціональний локдаун. Водночас жорсткі обмеження вводитимуть у тих регіонах, де буде зафіксовано спалах захворюваності на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ 24 березня оновило розподіл регіонів України на рівні епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. У "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонщина.