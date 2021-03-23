Новини України: всю країну засипле снігом, а по Дніпру і Одесі вдарив COVID-19
Новий спалах коронавірусу дістався до "червоної" Одеської області, а реанімація в Дніпрі вже не витримує кількості хворих. При цьому в кінці березня всю Україну накриє снігом.
У вівторок, 23 березня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:
Погода в Україні у вівторок, 23 березня, буде морозною вночі та сніжною в усіх областях. За прогнозом, найбільші "мінуси" очікуються на заході країни.
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Недалеко від Києва на Бориспільській трасі сталася серйозна аварія. Легковик Daewoo стиснуло, як консервну банку. Фото ДТП.
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