Новости Украины: всю страну засыплет снегом, а по Днепру и Одессе ударил COVID-19
Новая вспышка коронавируса добралась до "красной" Одесской области, а реанимация в Днепре уже не выдерживает количества больных. При этом в конце марта всю Украину накроет снегом.
Во вторник, 23 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Погода в Украине во вторник, 23 марта, будет морозной ночью и снежной во всех областях. По прогнозу, наибольшие "минусы" ожидаются на западе страны.
Масштабная вспышка коронавируса добралась до Одесской области. Самая тяжелая ситуация наблюдается в областном центре, где не хватает мест в больницах и кислорода для тяжелых пациентов. Инфицированных некуда госпитализировать, они вынуждены оставаться дома в ожидании свободной койки.
В областной больнице имени Мечникова в Днепре находится больше всего "тяжелых" больных коронавирусом с начала пандемии. Реанимация уже не выдерживает нагрузки.
Недалеко от Киева на Бориспольской трассе произошла серьезная авария. Легковушку Daewoo сжало, как консервную банку. Фото ДТП.
Украинцам приготовили новые тарифы на газ. OBOZREVATEL разбирался, сколько придется заплатить.
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