Арестович сказав, чому не розголошують зміст документів ТКГ
Зміст проєктів за мінським переговорним процесом не розголошують на прохання Франції, Німеччини та ОБСЄ. Зокрема, за ключовими кластерами перемир'я.
Про це 22 березня повідомив прессекретар української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі "Радіо Донбас.Реаліі".
"Це не секрет, а конфіденційність: про це домовилися ще з 2014 року, щоб під час переговорів не було інформаційного тиску і сторони могли спокійно говорити, не займаючись інформаційним протиборством", – сказав він.
Арестович зазначив, що документ оголошується тільки тоді, коли він підписаний як домовленість. На його думку, частину ходу переговорів можна було б показати.
"Це було б корисно, суспільство б переконалося, як ми поводимося і як – росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер – і не розкриваємо, раз вони просять", – сказав прессекретар ТКГ.
Він зазначив, що зміст плану Франції та Німеччини щодо врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на рівні "нормандського формату" йому невідомий.
Але з переговорів зрозуміло, що у них "йдеться про реалізацію тих самих "нормандських і мінських домовленостей", тільки вже прив'язаних до календарного плану, де сторони зобов'язуються не "взагалі виконувати", а виконати по пунктах, як дорожню карту, а умовою цього є повна демілітаризація і забезпечення безпеки".
Арестович стверджує, що "зради" і "червоних ліній" там немає. Він додав, що поправки України в цей план внесені вже як два тижні. Водночас Москва звинувачує Київ у їх відсутності.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
раніше Арестович повідомив, що росіяни на переговорах ТКГ відверто брешуть і маніпулюють фактами, називаючи "міфом" мирний план для Донбасу, який підготували Україна, Франція та Німеччина.
Також він сказав, що так звані кластери перемир'я, запропоновані в мирному плані, є розвитком усіх домовленостей "нормандського і мінського форматів", не сильно відрізняються від них і не перетинають "червоні лінії".
План України, ФРН і Франції щодо мирного врегулювання конфлікту на сході планують презентувати вже до кінця березня 2021 року.