Українцям приготували нові тарифи на газ: скільки заплатимо

В Україні вже 25 квітня, згідно з проєктом постанови Національної комісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), усі постачальники повинні опублікувати річні тарифи на газ. Однак тарифи можуть бути менш вигідні ніж у ситуації, якщо б річні ціни ввели після кінця сезону.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як розповідає координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, таке рішення може нашкодити українцям.

Зазвичай дешевий газ з'являється на ринку вже ближче до літа. Якщо дати можливість постачальникам опублікувати річну пропозицію не у квітні, а після "низького" сезону, то ціна може бути значно нижчою.

"Опора" разом з Асоціацією енергоефективних міст опублікували заяву, в якій закликали переглянути проєкт постанови. "Незважаючи на очевидну зручність для споживача, яка складається в прогнозованості витрат на послугу, це рішення може призвести до підвищення кінцевої ціни та спотворення конкуренції на ринку", – впевнені фахівці.

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, ціна також залежить від того, чи залишиться в переліку послуг місячний тариф, або ж Кабмін зобов'яже всіх учасників ринку перейти на річний пакет. У такому разі ціну буде складно прогнозувати, тому що поки невідомо, як її будуть розраховувати.

Співрозмовники у Кабінеті міністрів розповідають: річний тариф не буде вищим за 6,99 грн за кубометр. Однак він міг би бути і нижчим, оскільки влітку ціна на газ може дійти і до 4 грн.

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