У Дніпрі найбільше важких хворих на COVID-19 із початку пандемії, реанімація не витримує

В обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі станом на 22 березня перебуває найбільше важких хворих на коронавірус із початку пандемії.

У реанімації лежать 25 пацієнтів, із них два – на штучній вентиляції легенів і препаратах, які підтримують усі життєві функції. Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко в себе у Facebook.

"Всього у COVID-відділенні Мечникова 110 важких пацієнтів, це найвищий показник одночасного перебування хворих із початку епідемії. Реанімація Мечникова вже не витримує навантаження", – зазначив Риженко.

Медик нагадав про важливість вакцинації від коронавірусу, коли країну накриває третя хвиля захворювання. За його словами, 160 медиків лікарні вже вакциновані.

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