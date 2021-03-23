На колінах просять порятунку, але 'запалюють' у клубах: COVID-19 вдарив по Одесі, в лікарнях уже колапс

Новий масштабний спалах коронавірусу дістався і до Одеської області, яка у вівторок, 23 березня, поповнила лави "червоних" карантинних зон. Найважча ситуація спостерігається в обласному центрі, де давно не вистачає місць у лікарнях і кисню для важких пацієнтів. Інфікованих місцевих жителів нема куди госпіталізувати, вони змушені залишатися вдома в очікуванні вільного ліжка.

Однак дотримуватися карантину в цьому регіоні, як і, за великим рахунком, в інших, люди не хочуть. Одесу заполонили туристи, зокрема іноземці, які їдуть сюди, щоб погуляти і помилуватися пам'ятками. А нічні клуби і ресторани планують продовжити роботу в підпільному режимі.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

За даними одеської мерії, 22 березня в місті залишалося всього 28 вільних місць. Це крапля в морі. Чиновники обіцяють, що за тиждень розгорнуть ще 190 ліжок, з яких тільки 82 будуть із киснем.

Як розповідає керівниця БФ "Корпорація монстрів" в Одесі (фонд забезпечує хворих людей кисневими концентраторами) Катерина Ножевнікова, в лікарні не беруть навіть людей із дуже низькою сатурацією.

"Хотілося б, щоб влада якнайшвидше відкрила ці місця, стало б легше. У мене на сьогодні 100 дзвінків від людей із низькою сатурацією, які не можуть госпіталізуватися і просять кисневий концентратор. Ми навіть змушені відмовляти тим, у кого насичення киснем становить 92, тому що є ті, у кого ця цифра всього 82-86. Хоча я розумію, що поважчати пацієнти можуть дуже швидко, сатурація може просто обвалитися", – розповідає вона.

За її словами, зараз викликати швидку складно, тому що лікарі змушені час від часу їздити до пацієнтів, які задихаються, і давати їм подихати киснем.

По суті Одеса зараз схожа на Італію, коли що медики, що волонтери змушені вибирати – кому допомогти, а хто почекає. Багато лікарень не приймають людей похилого віку, надаючи вільні ліжка молодшим пацієнтам.

Ножевнікова розповіла, що одного з літніх чоловіків швидка відмовилася забрати навіть при тому, що у нього була сатурація на рівні 30%.

"Лікарі та персонал опорних [лікарень] валяться з ніг, сімейні лікарі масово хворіють. Адже медиків у магазині не купиш, їх просто немає", – описує ситуацію волонтерка.

Біля лікарень шикуються черги зі швидких, щоб "здати" пацієнтів, однак далеко не скрізь їх приймають.

"Мені на днях довелося вистояти кілька годин, щоб у мене взяли хворого. Місць немає, і все. Одного виписали, і тільки тоді у мене взяли людину", – розповідає фельдшер одеської швидкої Микола.

За його словами, ситуація погіршується щодня. "Диспетчери вже морально не витримують. Тому що дзвонять люди і просто плачуть, благають приїхати. Одна жінка каже, що у неї вже помер чоловік від коронавірусу, вона сама ледве вибралася, а зараз на межі життя і смерті син. Вона просить: "Дитино, прийшли машину, врятуйте мого сина. Я на колінах вас прошу", – розповідає фельдшер.

Таку ж ситуацію описує і Катерина. "Їй трохи більше за 60, чоловік, двоє синів – 36 і 38 років. Подзвонила наприкінці лютого, попросила допомоги з призначеннями, дівчата скерували її до сімейного. Він призначив якесь лікування, по телефону вийшов на зв'язок два рази, потім сам захворів. Іншого лікаря вона не знайшла, лікувалися як могли. Через 10 днів забрали в реанімацію чоловіка, потім сина, потім другого. З лікарні не повернувся ніхто. Ніхто! Всі померли. Людина втратила всю сім'ю за два тижні. Як їй жити далі?"

За словами Ножевнікової, в одеської влади є проблеми в комунікації з місцевими жителями. Особливо, коли керівництво міста каже, що все добре, а люди вмирають, так і не дочекавшись допомоги. Однак у нинішньому колапсі є провина і самих людей, які не бажають дотримуватися карантину.

Одесити розповідають, що кожного ранку в міському транспорті бачать літніх людей, які їдуть на базари. "Їм би вдома зараз сидіти, щоб не заразитися, а вони на Привоз. І далеко не всі з них надягають навіть маски", – каже Валерій.

Але ще більша біда – туристи. Щовихідних вулиці Одеси заповнюються гостями з Києва та інших міст, яким хочеться відпочити.

"Я кілька разів підвозив компанії іноземців, які приїжджають сюди з Європи спеціально, щоб погуляти в клубах. Тому що у них давно жорсткий локдаун, вони втомилися, їм нудно. А у нас усе відкрито, дискотеки, нічні клуби, готелі, паби. Гуляй – не хочу", – розповідає Валерій.

За його словами, клуби та ресторани не закриються навіть після потрапляння області в червону зону карантину.

"Всі чудово знають, що якщо вікна закладу щільно зашторені або навіть замазані фарбою, всередині тусовка. Гостей запрошують через Viber або Telegram, дають спеціальний код, за яким вони проходять через чорний вхід. Точно так само й назад. Деякі з них уже перемістилися в заміські приміщення, на квартири. Бізнес як працював, так і працює", – сміється таксист.

Із 23 березня в Одесі та області діють такі обмеження:

заборонено працювати закладам культури, театрам і кінотеатрам, музеям;

закрито торгово-розважальні центри;

ресторани та заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос і доставку;

зупинено роботу ринків та магазинів промислових товарів;

Після закінчення весняних канікул молодші школярі повернуться за парти, а всі інші будуть навчатися дистанційно. Садки продовжують свою роботу.

А ось транспорт поки не обмежуватимуть. Також "Укрзалізниця" не скасовуватиме зупинку поїздів у цій області.