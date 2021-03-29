Вірастюк вирвався вперед на довиборах у Раду на Прикарпатті: дані ЦВК

Стронгмен та актор Василь Вірастюк від "Слуги народу" попередньо лідирує на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині, де голосування відбулося 28 березня.

За даними опрацювання 28,20% протоколів, за нього віддали свої голоси 4632 виборці (34,40%). Такі цифри опубліковано на сайті центральної виборчої комісії (ЦВК).

За Вірастюком іде самовисуванець Олександр Шевченко – у нього 3846 голосів, що становить 28,56%.

На третьому місці – кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який отримав 3733 голосb (27,72%).

Далі йде Юрій Голіней від "Всеукраїнського об’єднання "Платформа Громад" – 668 голосів (4,96%). Решта кандидатів набрали три і менше відсотків голосів тих, хто прийшли на виборчі дільниці.

Нагадаємо: після завершення голосування у "Слузі народу" заявили, що, за даними екзитполу партії, на довиборах у Раду в 87-му окрузі на Прикарпатті попередньо перемагає Василь Вірастюк. Тоді як попередні дані екзитполу групи "Рейтинг" станом на 18:00 28 березня свідчили, лідирує самовисуванець Олександр Шевченко, а Вірастюк посідає третє місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 березня в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради в округах на Прикарпатті та Донеччині, а також повторні вибори до 186 місцевих рад. Під час голосування було зафіксовано декілька порушень.