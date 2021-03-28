Збірна України на останніх хвилинах втратила перемогу у відборі ЧС-2022

Збірна України з футболу у другому турі відбору на чемпіонат світу-2022 зіграла внічию з командою Фінляндії.

Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:1.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Україна – Фінляндія.

Матч почався у рваному ритмі з великою кількістю силової боротьби. Україна давала дуже багато мобільного простір, особливо перед штрафним. Фіни легко підходили до воріт Бущана, але до завершального удару справа не доходила.

Перші 15 хвилин гості більше володіли м'ячем і змогли організувати кілька випадів.

Фінська команда грала дуже щільно і компактно, не дозволяючи українцям здійснювати будь-які дії ближче центрального кола. Шевченко був явно не задоволений таким початком.

На 16-й хвилині Україна завдала першого удару в створ. Руслан Малиновський перевірив фінського голкіпера дальнім пострілом.

Ближче до середини поєдинку "синьо-жовті" відновили контроль за м'ячем, все ближче і ближче підходячи до воріт суомі.

На 28-й хвилині Зінченко ударом в дотик перевірив пильність Есса Йоронена.

Українські гравці максимально навантажували лівий фланг, де проявляли активність Зінченко з Соболем.

На 38-й хвилині Роман Яремчук міг відкривати рахунок, але його обвідний удар прийняв в груди фінський захисник.

Під кінець тайму Ілля Забарний і Георгій Бущан ледь не привезли собі гол. Захисник і голкіпер пішли одночасно на м'яч за штрафному майданчику і лише в останній момент Бущан зміг розвернутися і спиною вибити м'яч.

Останні хвилини перед перервою господарі влаштували справжній штурм, але не вистачало завершального удару.

Другий тайм почався з облоги воріт фінської команди. Україна володіла ініціативою, м'ячем, але ніяк не могла втілити свою перевагу в голи.

На 58-й хвилині Андрій Шевченко, щоб трохи прискорити команду, поміняв Зубкова на Марлоса, а через 10 хвилин – Яремчука на Мораеса і ця ставка зіграла.

Бразильський українець "Шахтаря" на 80-й хвилині відгукнувся на передачу Караваєва, і випередивши захисника, буквально встромив м'яч в сітку – 1:0.

Через хвилину скандинави ледь не зрівняли рахунок, але круглий пролетів поруч зі штангою.

Україна помітно просіла, дозволяючи гостям раз по раз небезпечно пробивати по нашим воротам.

На 89-й хвилині Віталій Миколенко не витримав пресингу суперника, помилився у простій ситуації і заробив вилучення і пенальті. 11-метровий чітко реалізував Теему Пуккі.

Україна – Фінляндія 1:1 (0 0, 1:1)

Голи: 1:0 – 80 Мораес, 1:1 – 89, пенальті Пуккі.

Україна – Бущан, Соболь, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваєв, Малиновський, Забарний, Яремчук (Мораес, 67).

Фінляндія – Йорон, Араюурі, Тойвіо, О`Шонессі, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Йоел Пог'янпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тейлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пуккі.

Попередження: Матвієнко (56), Соболь (81), Камара (87), Бущан (87), Тойвіо (90).

Вилучення: Миколенко (88).

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому підопічні Андрія Шевченка сенсаційно пішли від поразки в грі проти Франції. Матч в Парижі завершився з рахунком 1:1.