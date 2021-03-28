Франція може запропонувати Україні придбати винищувачі Dassault Rafale для заміни радянських МіГ-29.

Як повідомляє видання Intelligence Online із посиланням на джерела, продаж Україні винищувачів буде однією з основних цілей візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва в першій половині 2021 року.

"Макрон вважає, що винищувач Rafalе від компанії Dassault має усі шанси перемогти у тендері", – сказано у повідомленні.

Водночас, як пише видання, США нібито також мають намір представити найближчим часом українському керівництву багатофункціональний винищувач F/A-18 від Boeing.

Нагадаємо, раніше командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов заявив, що українські льотчики можуть отримати нові багатофункціональні літаки. Йдеться про новий багатофункціональний літак покоління 4++, а згодом і 5-го покоління.

"Розглядається на першому етапі літак типу Gripen і F-15. У подальшому, з поглибленням відносин із країнами-партнерами, перехід на сучасний літак 5-го покоління F-35", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні випробували тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, які надійшли на озброєння ЗСУ.